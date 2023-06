Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grifols: le titre grimpe en vue d'une éventuelle cession information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 15:44









(CercleFinance.com) - Grifols grimpe en Bourse de Madrid ce mercredi suite à des informations selon lesquelles le groupe de santé espagnol plancherait sur une cession d'une partie de sa participation dans Shanghai RAAS (SR).



Le spécialiste des médicaments dérivés du plasma, basé à Barcelone, précise que son projet n'en est encore qu'au stade de la planification et que certaines incertitudes entourant encore la réalisation de l'opération.



Si la transaction devait aboutir, Grifols estime qu'il pourrait tirer quelque 1,5 milliard de dollars de l'opération tout en demeurant un actionnaire important de SR.



'Cette cession potentielle devrait permettre à la société de respecter ses objectifs en matière de désendettement et rassurer les investisseurs quant à mener à bien ses projets stratégiques', réagissent les analystes d'AlphaValue.



'Le bond de l'action aujourd'hui constitue un soulagement bienvenu pour les actionnaires du groupe, qui commençaient à s'inquiéter du niveau excessif de dette accumulée ces dernières années', ajoute le bureau d'études.



Le titre progressait de plus de 8% en milieu d'après-midi, alors que l'indice européen STOXX 600 du secteur de la santé avançait de 0,5%.



Pour mémoire, Grifols avait conclu en 2019 un partenariat stratégique avec avec Shanghai RAAS, un fabricant chinois de dérivés du plasma, portant sur la fabrication, la commercialisation et le développement de produits

plasmatiques et de produits de diagnostic pour transfusion sanguine sur le marché chinois.



Dans le cadre de cette alliance, Grifols avait pris une participation de 26,2% dans Shanghai RAAS, qui était devenu à l'occasion son distributeur exclusif en Chine.





