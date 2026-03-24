Grifols approuve l'introduction en bourse de son activité biopharmaceutique aux États-Unis

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L'entreprise de santé Grifols GRLS.MC a déclaré mardi qu'elle avait approuvé l'introduction en bourse de son activité biopharmaceutique aux États-Unis.