Greystar va développer un portefeuille résidentiel à Londres pour le fonds d'Abu Dhabi

(NEWSManagers.com) - Le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) a conclu un partenariat avec Greystar Real Estate Partners LLC et lui confie jusqu'à 2,2 milliards de livres (2,6 milliards d'euros) pour développer des logements à louer à Londres et dans les villes résidentielles adjacentes. Depuis son lancement sur le marché anglais en 2013, Greystar y a réalisé pour 8 milliards de livres de transactions.

Le partenariat ambitionne de développer un réservoir de projets d'environ 1,8 milliard de livres en capital, avec jusqu' à 750 millions de livres d'engagement de capital entre les partenaires. Le premier site retenu se trouve à Battersea et a fait l'objet d'un accord d'acquisition de 31 millions de livres par Greystar.

Il s'agit du second portefeuille d'envergure à être construit par Greystar pour Adia en Europe. Depuis 2015, les associés ont en effet créé un portefeuille de plus de 6.000 logements pour étudiants et jeunes actifs aux Pays-Bas sous la marque OurDomain.