Grève des contrôleurs aériens jeudi : accord de "dernière minute" avec la DGAC, le syndicat majoritaire lève son préavis

Le SNCTA, qui a rassemblé 60% des voix des contrôleurs aériens aux dernières élections professionnelles, n'a pas communiqué de détails sur le protocole de sortie de crise. L'incertitude plane encore sur les conséquences de ce revirement sur le trafic aérien.

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les aéroports français vont-ils échapper à la grande paralysie? Après les avertissements lancés par les responsables du secteur aérien quant à la "mobilisation record" entrevue pour jeudi 25 avril, le syndicat majoritaire chez les contrôleurs aériens français a annoncé mercredi, en milieu de matinée, la levée de son préavis de grève.

24 heures avant la journée de mobilisation, "un accord a été trouvé", a expliqué le SNCTA dans un court message sur son site internet, prévisant qu'il "lève son préavis" de grève, à l'issue d'une conciliation de "dernière minute" dans la nuit de mardi à mercredi avec la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Contactée par l'AFP, l'administration n'a pas confirmé cette information dans l'immédiat, alors que deux autres syndicats, l'Unsa Icna et l'Usac-CGT, avaient également appelé à la grève.

Quelles perturbations?

Le SNCTA, qui a rassemblé 60% des voix des contrôleurs aériens aux dernières élections professionnelles, n'a pas communiqué de détails sur le protocole de sortie de crise. Il protestait contre les mesures d'accompagnement, notamment salariales, d'une refonte du contrôle aérien français. Pour mettre en adéquation les effectifs disponibles et le trafic, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) avait demandé aux compagnies aériennes de renoncer à une majorité de leurs vols jeudi.

Cette proportion devait monter à 75% à Paris-Orly, deuxième aéroport français, et 65% à Roissy, le premier, et Marseille. Elle devait être de 60% à Toulouse et Nice, et 50% pour les autres aéroports. Aucun élément n'avait filtré mercredi en fin de matinée sur les conséquences opérationnelles de la levée du préavis du SNCTA, qui prédisait une "mobilisation record" pour jeudi.

Celui-ci a expliqué mercredi à ses adhérents que "compte tenu du délai extrêmement court lié à cette conciliation de dernière minute, chaque contrôleur peut annuler sa déclaration préalable, malgré l'échéance de '18h00 l'avant-veille' dépassée". Si le scénario initial de la DGAC pour jeudi s'était concrétisé, des dizaines voire des centaines de milliers de voyageurs auraient risqué de voir leur vol annulé.

Selon le gestionnaire des aéroports parisiens, le Groupe ADP, Roissy a accueilli lundi 203.000 passagers et Orly 111.000. Ces deux aéroports concentrent environ la moitié de la fréquentation totale des aéroports français.