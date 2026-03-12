Grève chez Lufthansa: environ 60% des vols long-courrier assurés, selon le groupe

Des passagers attendent près d'un comptoir de la compagnie aérienne à l'aéroport de Francfort, alors qu'une grande partie des vols sont annulés pour cause de grève le 12 mars 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Près des deux-tiers des vols long-courrier du groupe Lufthansa étaient assurés jeudi malgré une grève en Allemagne, selon l'entreprise, un chiffre contesté par le syndicat des pilotes, à l'origine du mouvement social, qui avance plus de 70% d'annulations.

Les prévisions de vols annoncées mercredi sont effectives au premier jour de la grève, avec plus de 50% des vols de l'ensemble du groupe assurés et 60% des vols long-courrier, selon un porte-parole du groupe Lufthansa.

Dans un communiqué, le syndicat des pilotes en grève Vereinigung Cockpit (VC) a affirmé qu'à 11 heures CET, "plus de 75% des vols court-courrier et plus de 70% des vols long-courrier avaient été annulés".

Interrogé par l'AFP sur cet écart, une porte-parole de Lufthansa a affirmé qu'elle ne pouvait "pas confirmer ces chiffres".

Le mouvement social, qui a été lancé en raison de conflits sur les retraites et sur la rémunération des pilotes et doit se poursuivre vendredi, touche les vols de la compagnie principale Lufthansa et de la filiale CityLine, ainsi que ceux de la branche de fret Lufthansa Cargo.

Cette filiale assurait jeudi plus de 80% de ses vols selon Lufthansa.

Le président du syndicat VC, Andreas Pinheiro, s'est réjoui que la première journée de grève "dépasse largement (leurs) prévisions" et a précisé que le grève se poursuivait comme prévu car Lufthansa n'avait pas "toujours pas formulé d'offre" en fin de matinée.

"Nous sommes prêts à négocier à tout moment si l'employeur présente une offre acceptable", a ajouté M. Pinheiro.

Les vols vers le Moyen-Orient sont exclus de l'appel à la grève en raison de la guerre dans la région.