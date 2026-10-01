Greer exhorte le G20 à soutenir le programme tarifaire de Trump et s'en prend à la Chine

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* Le responsable américain du commerce demande aux ministres du Commerce du G20 de ne pas instrumentaliser le commerce alimentaire

* Le système tarifaire mis en place après la Seconde Guerre mondiale doit être réexaminé, estime Greer

* Le Canada cherche à tirer parti du forum du G20 pour faire avancer des accords commerciaux hors des États-Unis

par David Lawder

Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a appelé mercredi les grandes économies du G20 à s’abstenir de toute mesure coercitive concernant le commerce alimentaire, à s’attaquer à la surcapacité industrielle et à réexaminer le système tarifaire en vigueur depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dans son discours d'ouverture de la réunion des ministres du Commerce du G20, Greer a exposé les objectifs de l'administration Trump visant à relancer l'industrie manufacturière américaine grâce à des droits de douane, des accords commerciaux et des mesures destinées à sécuriser les chaînes d'approvisionnement critiques.

L’ordre du jour de cette réunion commerciale du G20, organisée sous l’égide des États-Unis, s’inscrit dans la lignée de la stratégie de l’administration Trump consistant à utiliser cette tribune pour mettre l’accent sur les subventions industrielles de la Chine , ses surcapacités et ses politiques économiques non fondées sur les mécanismes du marché.

Lors d’une réunion des ministres des Finances du G20 qui s’est tenue à Asheville, en Caroline du Nord, au début du mois de septembre, toutes les économies membres du G20, à l’exception de la Chine , ont convenu de prendre des mesures contre les politiques économiques « non conformes aux principes du marché » et les distorsions commerciales qui entraînent une dépendance excessive vis-à-vis des exportations.

La Chine, membre du G20, a rejeté les allégations selon lesquelles ses politiques industrielles auraient créé des surcapacités, et accuse les pays occidentaux d’utiliser cette question pour justifier des mesures protectionnistes.

“Lorsque des politiques et des pratiques non conformes aux principes du marché permettent à la production de croître bien au-delà de la demande intérieure, les conséquences se répercutent au-delà des frontières,” a déclaré Greer mercredi. “La production excédentaire afflue sur les marchés mondiaux, exerçant une pression sur les producteurs et les travailleurs ailleurs.”

Greer a également critiqué le système tarifaire de la “nation la plus favorisée” (NPF), qui constitue la pierre angulaire de l’Organisation mondiale du commerce et sous-tend un système commercial mondial fondé sur l’égalité de traitement tarifaire entre les membres.

Au cours de ses deux mandats, l’administration Trump a sapé le principe de la nation la plus favorisée (NPF) en imposant des droits de douane sur l’acier, l’aluminium et les produits chinois lors de son premier mandat, puis en instaurant de nouveaux droits de douane mondiaux et spécifiques à certains pays lors de son second mandat.

« Le principe de la nation la plus favorisée, en particulier lorsqu’il est appliqué sans condition, limite la capacité des économies à réagir efficacement aux politiques génératrices de distorsions et à s’adapter à l’évolution des conditions du marché », a-t-il déclaré en appelant à sa réévaluation.

Il a ajouté que les mesures prises par certains pays pour restreindre les exportations de denrées alimentaires, d’intrants agricoles et d’autres produits agricoles entraînaient de « graves conséquences » pour les économies du monde entier.

Le ministre brésilien du Commerce, Marcio Elias Rosa, a déclaré après la séance d’ouverture qu’il existait un certain consensus parmi les ministres sur l’idée que les politiques commerciales ne devaient pas fausser la distribution des denrées alimentaires pour des raisons humanitaires.

ARGUMENTS RELATIFS AU TRAVAIL FORCÉ

Greer a également cherché à justifier les droits de douane américains imposés à 59 pays et à l’Union européenne en raison d’allégations de laxisme dans la lutte contre le travail forcé , affirmant que cela conférait un avantage de prix artificiel et sapait la confiance dans le système commercial mondial.

Plus tôt dans la journée de mercredi, un groupe de 28 pays, pour la plupart occidentaux, s’est mis d’accord en marge de la réunion du G20 pour œuvrer à la mise en place de droits de douane supplémentaires sur l’acier produit en Chine et dans d’autres pays qui constituent des sources majeures de surcapacité de production.

Le Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques, dirigé par l’OCDE — un groupe qui exclut les principaux producteurs que sont la Chine et l’Inde —, a également appelé les pays à s’abstenir d’accorder des subventions qui soutiennent les aciéries déficitaires existantes ou en encouragent la création de nouvelles.

Mais alors que Greer cherche à obtenir un consensus autour des intérêts commerciaux américains, certains pays du G20 cherchent à profiter de cette réunion pour diversifier leurs échanges commerciaux au-delà de leur hôte américain.

Le ministre canadien du Commerce chargé des échanges hors États-Unis, Maninder Sidhu, doit rencontrer jeudi le ministre indien du Commerce, Piyush Goyal, en marge de la conférence, alors que les deux pays s'efforcent de conclure un accord commercial d’ici la fin de l’année.

Le ministre canadien chargé des relations commerciales avec les États-Unis, Dominic LeBlanc, ne participera pas à la réunion de Milwaukee, qui intervient alors même que l’administration Trump a intensifié mardi sa guerre commerciale contre le Canada en imposant une interdiction des importations de boissons alcoolisées, de motos et de produits laitiers canadiens.

Greer a déclaré à Fox Business Channel que les États-Unis ripostaient aux mesures canadiennes, mais que “si les Canadiens veulent un accord, notre porte leur est évidemment toujours ouverte.”

Dans une déclaration publiée avant la réunion du G20, Sidhu a évoqué une hausse de 17% du commerce hors États-Unis au cours de l'année écoulée , soit 33 milliards de dollars .

“Chaque réunion du G20 est l’occasion d’ouvrir davantage de portes aux travailleurs et aux entreprises canadiennes, et nous agissons rapidement pour saisir cette opportunité,” a déclaré Sidhu.