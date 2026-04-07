Greenwich LifeSciences progresse grâce à de nouvelles données qui élargissent le marché potentiel des médicaments contre le cancer du sein

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Greenwich LifeSciences GLSI.O augmentent de 3 % à 22,59 $ avant le marché

** La société affirme que les données d'un nouvel essai de stade avancé montrent que son médicament expérimental contre le cancer du sein, le GLSI-100, fonctionne indépendamment d'un marqueur génétique clé, ce qui élargit le bassin de patientes admissibles

** La société affirme que le marqueur, appelé HLA-A02, limitait auparavant le nombre de patients pouvant en bénéficier; en l'éliminant, on pourrait doubler le nombre de patients admissibles aux États-Unis et en Europe, soit environ 88 000 par année

** Les premières données montrent une réduction d'environ 80 % de la récidive du cancer chez les patients sans le marqueur, ce qui est similaire aux résultats antérieurs

** La société déclare avoir déposé de nouvelles demandes de brevet qui pourraient protéger le médicament jusqu'en 2045

** Le marché annuel potentiel du GLSI-100 pourrait atteindre 10 milliards de dollars s'il est approuvé

** En date de la dernière clôture, l'action a augmenté de ~5% depuis le début de l'année