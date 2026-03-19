Greenwich LifeSciences progresse après l'extension d'un essai de phase avancée sur le cancer du sein

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19 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Greenwich LifeSciences GLSI.O augmentent d'environ 1,1% à 27 dollars avant bourse

** La société annonce qu'elle a élargi son essai de stade avancé du GLSI-100, un traitement expérimental visant à prévenir la récurrence du cancer du sein

** L'essai comprendra désormais plusieurs centres de cancérologie City of Hope aux États-Unis, dont la Californie, l'Arizona, la Géorgie et l'Illinois

** GLSI-100 cible le cancer du sein HER2-positif, une forme agressive de la maladie qui se développe plus rapidement que les autres types de cancer

** Les premières données d'un groupe ouvert ont montré une réduction de 70 à 80% de la récurrence du cancer après le traitement standard - GLSI

** La société indique que l'étude est menée par le Baylor College of Medicine et qu'elle prévoit d'étendre les sites d'essai jusqu'à 200 dans le monde entier

** GLSI a augmenté de ~87% en 2025