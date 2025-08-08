Greenwich Lifesciences Inc devrait afficher une perte de 24 cents par action

* Greenwich Lifesciences Inc GLSI.OQ GLSI.O devrait afficher un revenu trimestriel inchangé lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimé) pour la période se terminant le 30 juin 2025

*

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Greenwich Lifesciences Inc est une perte de 24 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Greenwich Lifesciences Inc est de 39,00 $, soit environ 70,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 11,67 $

