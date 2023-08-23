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Greenvolt Power conclut des AAE de 76 MW avec Dominion Energy aux États-Unis
information fournie par Reuters23/08/2023 à 07:24

23 août (Reuters) - Greenvolt Energias Renovaveis SA

GVOLT.LS :

* A DECLARE MARDI AVOIR CONCLU UN ACCORD POUR LA FOURNITURE D'ENERGIE RENOUVELABLE A LONG TERME, DANS LE CADRE DE TROIS CONTRATS D'ACHAT D'ELECTRICITE, AVEC DOMINION ENERGY, UNE COMPAGNIE D'ELECTRICITE AMERICAINE SUR LE MARCHE DU CENTRE DE L'ATLANTIQUE AUX ETATS-UNIS

* ACCORD CONCLU PAR L'INTERMÉDIAIRE DE GREENVOLT POWER ACTUALIZE LLC, JOINT VENTURE AMÉRICAINE AVEC GREENVOLT POWER NORTH AMERICA ET ACTUALIZE SOLAR PARTNERS

* L'ACCORD ENTRE LES PARTIES PORTE SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS ET SUR LA FOURNITURE D'ÉNERGIE OBTENUE GRÂCE À TROIS PROJETS SOLAIRES EN COURS DE DÉVELOPPEMENT PAR GREENVOLT POWER ACTUALIZE LLC, AVEC UNE CAPACITÉ INSTALLÉE TOTALE DE 76 MW GÉNÉRANT 170 GWH D'ÉNERGIE PROPRE PAR AN

Texte source: https://tinyurl.com/yp6p2yym

Plus d'informations sur l'entreprise: GVOLT.LS

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