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Greenland Mines plonge après une deuxième transaction boursière directe en une semaine
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 13:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** L'action de Greenland Mines GRML.O recule de 10,4 % à 10,62 dollars avant l'ouverture mardi, après une deuxième levée de fonds en une semaine

** Lundi en fin de journée, GRML a annoncé avoir cédé 1,32 million d'actions à 13 dollars à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'une offre directe nominative, pour un produit net d'environ 17,2 millions de dollars

** La société a l’intention d’utiliser le produit de cette opération pour financer les activités minières au Groenland, les besoins généraux de l’entreprise et le fonds de roulement

** Mercredi dernier, GRML a vendu 3,2 millions d’actions, y compris des bons de souscription préfinancés, à 12 dollars dans le cadre d’une offre directe, pour un produit de 38,4 millions de dollars destiné à financer ses activités minières

** À l’issue de cette dernière offre, GRML comptera environ 13,3 millions d’actions en circulation, selon le prospectus déposé

** Après la clôture des marchés le 18 septembre, les États-Unis, le Danemark et le Groenland ont signé un accord de sécurité visant à étendre la présence militaire américaine au Groenland

** Lundi, l'action GRML a clôturé en baisse d'environ 19 % à 11,85 dollars, affichant une baisse de 18 % depuis le début de l'année et d'environ 48 % au cours des 12 derniers mois; le titre a atteint un plus bas historique intrajournalier de 2,82 dollars le 18 septembre

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