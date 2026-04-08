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Greenbrier glisse après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l'exercice en cours
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril -

** Les actions du fabricant de matériel ferroviaire Greenbrier Companies GBX.N chutent de 6 % à 44,8 $ avant bourse

** GBX réduit ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année à une fourchette de 2,4 à 2,5 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 2,7 à 3,2 milliards de dollars

** La société réduit également ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'année à 3 - 3,5 $, contre 3,75 - 4,75 $ précédemment

** La société annonce un chiffre d'affaires de 587,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 762,1 millions de dollars de l'année précédente, et un bénéfice par action de 47 cents pour le deuxième trimestre, en baisse par rapport aux 1,56 dollars de l'année précédente

** GBX réduit également ses prévisions de livraison à 15 350 - 16 350 unités pour l'ensemble de l'année, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 17 500 - 20 500 unités

** A la dernière clôture, les actions de GBX ont augmenté de près de 2% depuis le début de l'année, après avoir chuté de plus de 23% en 2025

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