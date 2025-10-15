Green-Got et Dorval AM présentent un fonds actions engagé sur les enjeux climatiques

(AOF) - Green-Got, fintech française engagée pour une finance durable, et Dorval Asset Management ont annoncé le lancement du fonds d'actions internationales " Green-Got Sustainable Future ". Ce fonds vise à réorienter l'épargne des investisseurs vers les entreprises internationales impliquées dans la transition écologique et énergétique.

Concrètement, Green-Got Sustainable Future investit dans des entreprises opérant dans huit éco-activités clés : énergies vertes, adaptation au changement climatique, économie circulaire, agriculture et forêts, écoconstruction, technologies de l'information, industries éco-efficientes et transport propre.

Le fonds, qui investit sur 40 à 60 entreprises, est labellisé ISR et Greenfin, et classé article 9 au sens de la réglementation SFDR. 100% des investissements en actions sont durables au sens de la réglementation SFDR et le fonds est investi à au moins 75% dans les éco-activités définies par le label Greenfin.

" Avec près de 40% d'exposition aux entreprises européennes au lancement, le fonds présente une diversification géographique plus forte que les indices globaux tels que le MSCI World, reflétant le dynamisme du continent en matière de transition écologique ", expliquent les 2 partenaires.

Le fonds est distribué par Green-Got, disponible dans les contrats d'assurance-vie GG Planet et via d'autres partenaires (banques et cabinets de gestion de patrimoine).