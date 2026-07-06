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Green Earth : mise à jour du T2 2026, le portefeuille de ventes atteint 41,5 millions d'euros alors que la percée commerciale se poursuit
information fournie par Boursorama CP 06/07/2026 à 18:00

Green Earth Group N.V. (« Green Earth » ou « le Groupe ») (Euronext : EARTH, NL0009169515), promoteur intégré de référence en matière de projets fondés sur la nature, publie aujourd'hui sa mise à jour du deuxième trimestre 2026. Green Earth a porté son portefeuille de ventes à 41,5 millions d'euros au cours du premier semestre 2026, dont 4,1 millions d'euros de ventes prépayées sous contrat. Ces résultats illustrent la transition continue du Groupe, du développement de projets vers l'exécution commerciale.

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