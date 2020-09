Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grèce-Un incendie se déclare dans le camp de réfugiés de Moria Reuters • 09/09/2020 à 13:55









(Actualisé avec) LESBOS, Grèce, 9 septembre (Reuters) - Un incendie a provoqué la fuite de plusieurs milliers de migrants dans le camp surpeuplé de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, malgré les mesures de confinement en vigueur pour enrayer la propagation du coronavirus, mais aucun blessé n'a été signalé. Selon un membre du ministère de l'Immigration, le camp qui abritait plus de 12.000 personnes, soit quatre fois plus que sa capacité, a "probalement été entièrement détruit". Les pouvoirs publics sont à la recherche d'hebergements d'urgence, a-t-il précisé La cause de l'incendie n'a pas été déterminée, mais les autorités n'écartent pas la piste criminelle. Lesbos, qui se trouve à quelques encablures de la Turquie, a été placée en état d'alerte et des renforts de police y ont été dépêchés. Le camp de Moria a été fréquemment pointé du doigt par les organisations humanitaires, qui dénoncent régulièrement son insalubrité. La semaine dernière, ses occupants ont été placés en quarantaine après le dépistage d'un cas de Covid-19. Lundi, 35 cas avaient été diagnostiqués. (Elias Marcou, Giorgos Moutafis, Renee Maltezou et Angeliki Koutantou; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.