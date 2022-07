Grayscale porte plainte contre la SEC après le rejet de son ETF bitcoin

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine Grayscale Investments a annoncé mercredi qu’elle avait porté plainte contre la Securities and Exchange Commission (SEC) après que cette dernière a rejeté sa proposition de transformer un trust en ETF bitcoin.

La SEC a estimé que la proposition de Grayscale, société de gestion spécialisée dans les cryptoactifs, de coter l’ETF en Bourse ne répondait pas aux règles destinées à prévenir les pratiques frauduleuses et protéger les investisseurs.

« Nous sommes profondément déçus par sa décisions et nous ne sommes pas d’accord avec elle », a commenté Grayscale dans une déclaration publiée sur son site Internet.

« Si les régulateurs sont à l’aise avec des ETF qui détiennent des dérivés d’un actif donné, ils devraient logiquement être à l’aise avec des ETF qui détiennent ce même actif », estime Grayscale, qui dénonce un traitement discriminatoire, la SEC ayant approuvé plusieurs ETF sur des futures de bitcoin.

Grayscale souhaite convertir son GBTC, un trust, en ETF Bitcoin, et le faire coter sur le NYSE Arca aux Etats-Unis.

« La conversion du GBTC en un ETF bitcoin spot aurait permis au plus grand fonds bitcoin au monde d'entrer davantage dans le périmètre réglementaire américain et d'offrir aux investisseurs américains un accès au bitcoin grâce aux protections familières d'un ETF. Au 29 juin 2022, les parts du GBTC se négociaient avec une décote d'environ 30 % par rapport à la valeur liquidative, ce qui représente environ 8 milliards de dollars de valeur non réalisée pour les souscripteurs. Nous restons convaincus que la conversion du GBTC en un ETF bitcoin spot reste la meilleure option pour les investisseurs (...) », explique Grayscale.

Face à ce refus, Grayscale porte l'affaire devant les tribunaux. « Ce sont les actions arbitraires et capricieuses de la SEC et le traitement discriminatoire des émetteurs qui nécessitent de porter cette affaire devant les tribunaux dans le meilleur intérêt de GBTC et de nos investisseurs », martèle la société de gestion.