information fournie par Reuters • 19/09/2025 à 09:43

Graphite India progresse grâce à un investissement de 1,7 milliard de roupies dans un fabricant américain d'électrodes en graphite

19 septembre - ** Graphite India GRPH.NS gagne ~2% à 574,40 roupies

** Le fabricant d'électrodes en graphite achète une participation de 6,82% dans la société américaine GrafTech International EAF.N pour une valeur de 1,68 milliard de roupies (19,1 millions de dollars)

** GRPH s'apprête à connaître sa sixième séance de hausse consécutive

** L'action reste stable depuis le début de l'année

(1 $ = 88,1637 roupies indiennes)