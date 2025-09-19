 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Graphite India progresse grâce à un investissement de 1,7 milliard de roupies dans un fabricant américain d'électrodes en graphite
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 09:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 septembre - ** Graphite India GRPH.NS gagne ~2% à 574,40 roupies

** Le fabricant d'électrodes en graphite achète une participation de 6,82% dans la société américaine GrafTech International EAF.N pour une valeur de 1,68 milliard de roupies (19,1 millions de dollars)

** GRPH s'apprête à connaître sa sixième séance de hausse consécutive

** L'action reste stable depuis le début de l'année

(1 $ = 88,1637 roupies indiennes)

