Graphite India progresse grâce à un investissement de 1,7 milliard de roupies dans un fabricant américain d'électrodes en graphite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 septembre - ** Graphite India GRPH.NS gagne ~2% à 574,40 roupies
** Le fabricant d'électrodes en graphite achète une participation de 6,82% dans la société américaine GrafTech International EAF.N pour une valeur de 1,68 milliard de roupies (19,1 millions de dollars)
** GRPH s'apprête à connaître sa sixième séance de hausse consécutive
** L'action reste stable depuis le début de l'année
(1 $ = 88,1637 roupies indiennes)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer