GRAPHIQUE-L'effondrement de l'action Nvidia attire l'attention sur l'influence des grandes entreprises technologiques sur les marchés

Les actions de Nvidia

NVDA.O et d'autres grandes entreprises technologiques ont permis aux marchés d'atteindre des niveaux record cette année. Leur récente fluctuation rend les investisseurs nerveux.

La chute des actions du fabricant de puces a amputé la capitalisation boursière de Nvidia de 279 milliards de dollars mardi, ce qui représente la plus forte baisse de la valeur marchande d'une entreprise américaine en une seule journée. L'action a rebondi mercredi, augmentant de 1 % en fin de matinée.

Que cette chute brutale soit due à une plus grande prudence des investisseurs à l'égard de la tendance à l'intelligence artificielle qui a dopé les rendements boursiers cette année ou à des inquiétudes concernant la santé de l'économie américaine, de nouvelles difficultés pour Nvidia et d'autres actions du secteur des grandes technologies seraient probablement synonymes de difficultés pour l'ensemble des marchés.

Nvidia - avec Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O , Amazon

AMZN.O et Alphabet GOOGL.O - représente actuellement plus d'un quart du poids du S&P 500 et plus d'un tiers du Nasdaq 100

.NDX . À elle seule, Nvidia a contribué à hauteur de 23 % au rendement total de 19,5 % du S&P 500 depuis le début de l'année, à la fin du mois d'août.

De nouvelles pertes de leurs actions risquent de nuire à ces indices, qui ont atteint des sommets en juillet, à moins que les actions d'autres secteurs du marché ne prennent le relais.

"Si l'on considère Nvidia en tant que leader du marché, il ne résiste pas malgré des bénéfices très élevés", a déclaré Jason Teh, directeur des investissements de Vertium Asset Management à Sydney. "Il y a un vieux dicton qui dit que si les troupes ne peuvent pas suivre les généraux, c'est un signe d'avertissement

Les prévisions trimestrielles de Nvidia de la semaine dernière n'ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs, même si les revenus et les bénéfices du deuxième trimestre ont dépassé les estimations.

"Les résultats de la semaine dernière étaient bons; ils ont dépassé les attentes", a déclaré Steve Sosnick, stratège de marché chez Interactive Brokers. "Mais l'ampleur de ces dépassements se réduit de trimestre en trimestre, ce qui n'échappe pas aux investisseurs

Les fonds indiciels qui suivent l'évolution du S&P 500, du Nasdaq 100 et d'autres indices de référence risquent également de souffrir d'une baisse de Nvidia, en raison du poids de plus en plus important de l'action dans ces indices. Le fabricant de puces a encore plus de poids dans les indices plus étroits et les fonds négociés en bourse qui se concentrent sur les actions liées à la technologie et aux semi-conducteurs.

Malgré son récent recul, l'action Nvidia a plus que doublé en 2024, à la clôture de mardi, et le titre reste le plus performant depuis le début de l'année au sein du S&P 500. Les actions de ce poids lourd de l'intelligence artificielle ont augmenté de 800 % depuis octobre 2022.

L'ascension de Nvidia a contribué à faire grimper l'évaluation du secteur technologique plus large du S&P 500, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'existence d'une bulle dans les actions technologiques. Mais le ratio cours/bénéfice à terme du secteur reste bien inférieur aux niveaux atteints en 2000, à l'époque de la bulle Internet.