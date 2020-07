Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grandvision réplique à EssilorLuxottica et lance une procédure d'arbitrage Reuters • 30/07/2020 à 10:11









GRANDVISION RÉPLIQUE À ESSILORLUXOTTICA ET LANCE UNE PROCÉDURE D'ARBITRAGE PARIS (Reuters) - Le groupe néerlandais d'optique Grandvision a annoncé jeudi dans un communiqué avoir engagé une procédure d'arbitrage contre EssilorLuxottica, dans le sillage des poursuites judiciaires lancées par le spécialiste franco-italien de l'optique pour demander des informations sur sa cible. EssilorLuxottica, qui avait annoncé en juillet 2019 un projet de rachat du groupe néerlandais d'optique GrandVision pour un montant pouvant atteindre 7,2 milliards d'euros, a annoncé il y a deux semaines avoir engagé des poursuites judiciaires pour obtenir des informations sur la façon dont le groupe néerlandais a géré son activité pendant la crise du COVID-19. (Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées GRANDVISION Euronext Amsterdam -0.82% ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.51%