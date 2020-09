Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande manifestation anti-gouvernementale en Thaïlande Reuters • 19/09/2020 à 15:10









BANGKOK, 19 septembre (Reuters) - Plusieurs dizaines de milliers de Thaïlandais ont défilé samedi à Bangkok contre le gouvernement dirigé par l'ancien chef de la junte militaire, certains manifestants réclamant aussi une réforme de la monarchie. La manifestation a rassemblé entre 18.000 personnes, selon la police, et 50.000 personnes, selon les organisateurs. Il s'agit du plus grand rassemblement de l'opposition à Bangkok depuis le coup d'Etat militaire de 2014. Les manifestations se multiplient depuis la mi-juillet en Thaïlande pour réclamer la démission du gouvernement, l'adoption d'une nouvelle Constitution et la tenue d'élections. Un tabou est également tombé avec les critiques formulées par les protestataires contre le roi Maha Vajiralongkorn. (Matthew Tostevin et Patpicha Tanakasempipat, version française Tangi Salaün)

