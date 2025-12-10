"Grande fierté" en Australie, où les réseaux sociaux ont été interdits aux moins de 16 ans

L'Australie est devenue mercredi le premier pays au monde à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, "un jour de grande fierté", selon le Premier ministre Anthony Albanese, alors qu'a été bloqué l'accès aux plateformes telles que TikTok, YouTube, Instagram et Facebook.

Au cours d'une conférence de presse, Anthony Albanese a déclaré que la loi nouvellement entrée en vigueur était la preuve que les décideurs politiques pouvaient lutter contre les méfaits en ligne.

"Cela va faire une différence énorme", a-t-il dit, saluant un "jour de grande fierté" pour les familles australiennes. "C'est l'un des plus grands changements sociaux et culturels que notre nation a eu à affronter", a-t-il ajouté.

"Il s'agit d'une réforme profonde qui va continuer à résonner à travers le monde".

Dix des plus grandes plateformes numériques avaient reçu pour ordre de bloquer à minuit (mardi 13h00 GMT) les comptes des enfants de moins de 16 ans, au risque le cas contraire d'encourir une amende pouvant aller jusqu'à 33 millions de dollars.

Si les géants mondiaux du numérique et des défenseurs de la liberté d'expression ont critiqué la décision de Canberra, nombre de parents et de défenseurs des droits de enfants ont salué la mesure.

Dans une vidéo, Anthony Albanese a incité les enfants de moins de 16 ans à "pratiquer un nouveau sport, un nouvel instrument, ou à lire ce livre qui se trouve sur l'étagère depuis un moment", alors que se profilent les vacances scolaires estivales dans le pays.

(Byron Kaye et Renju Jose; version française Jean Terzian)