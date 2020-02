Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande Bretagne: Thales sélectionné dans le cadre d'un contrat de frégates Reuters • 06/02/2020 à 11:40









GRANDE BRETAGNE: THALES SÉLECTIONNÉ DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE FRÉGATES PARIS (Reuters) - Thales a annoncé jeudi avoir été sélectionné pour fournir "le coeur digital" des futures frégates britanniques de type 31. Thales précise dans un communiqué qu'il assurera l'intégration des systèmes de mission du programme, notamment le système de combat, les systèmes de communication, le système de navigation et les moyens de commandement. La part du groupe français de technologies sera de l'ordre de 20% de ce contrat de plus d'un milliard de sterling (1,2 milliard d'euros) portant sur la fourniture de cinq frégates de nouvelle génération, selon une source proche du dossier. Le programme est piloté par le groupe britannique d'ingénierie Babcock, dont le premier client est l'armée britannique. Le premier bâtiment sera mis à l'eau en 2023. (Benoît Van Overstraeten et Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées THALES Euronext Paris -0.96% BABCOCK INTL GRP LSE -0.46%