Grail s'effondre après l'échec d'un test de détection du cancer dans une étude de grande envergure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions du fabricant de tests de dépistage du cancer Grail GRAL.O chutent de 52 % à 49 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que son test de détection précoce du cancer a échoué dans une étude de grande envergure

** Le résultat principal de l'essai n'était pas statistiquement significatif, mais une tendance favorable a été observée au fil du temps

** GRAL dit qu'elle vend déjà le test appelé Galleri et qu'elle a demandé l'approbation de la FDA

** L'essai Galleri est mené avec le National Health Service d'Angleterre et utilise un test sanguin visant à détecter les cancers à un stade précoce en repérant l'ADN répandu par les tumeurs dans la circulation sanguine, selon GRAL

** Le titre est en hausse d'environ 68 % en 2025