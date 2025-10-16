Grail bondit après que Samsung a soutenu le déploiement d'un test de dépistage du cancer en Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions du fabricant de tests de diagnostic du cancer Grail GRAL.O augmentent de 16,3 % à 87,80 $ avant le marché

** Samsung va investir 110 millions de dollars dans GRAL pour introduire le test de détection du cancer Galleri en Corée du Sud - co

** Le test Galleri est un test sanguin qui permet de dépister plus de 50 types de cancer en détectant l'ADN anormal rejeté par les tumeurs - GRAL

** Samsung C&T 028260.KS dirigera le déploiement; le Japon et Singapour sont envisagés, selon l'entreprise

** Samsung Electronics 005930.KS envisage des partenariats technologiques avec GRAL, notamment dans le domaine de l'IA et de l'intégration des données de santé

** La société indique que l'opération devrait être conclue début 2026, sous réserve de certaines conditions

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action GRAL a progressé de ~323 % depuis le début de l'année