Grail bondit après que Samsung a soutenu le déploiement d'un test de dépistage du cancer en Asie

16 octobre - ** Les actions du fabricant de tests de diagnostic du cancer Grail GRAL.O augmentent de 16,3 % à 87,80 $ avant le marché
** Samsung va investir 110 millions de dollars dans GRAL pour introduire le test de détection du cancer Galleri en Corée du Sud - co
** Le test Galleri est un test sanguin qui permet de dépister plus de 50 types de cancer en détectant l'ADN anormal rejeté par les tumeurs - GRAL
** Samsung C&T 028260.KS dirigera le déploiement; le Japon et Singapour sont envisagés, selon l'entreprise
** Samsung Electronics 005930.KS envisage des partenariats technologiques avec GRAL, notamment dans le domaine de l'IA et de l'intégration des données de santé
** La société indique que l'opération devrait être conclue début 2026, sous réserve de certaines conditions
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action GRAL a progressé de ~323 % depuis le début de l'année
