Grail bondit après que Samsung a soutenu le déploiement d'un test de dépistage du cancer en Asie
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 14:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions du fabricant de tests de diagnostic du cancer Grail GRAL.O augmentent de 16,3 % à 87,80 $ avant le marché

** Samsung va investir 110 millions de dollars dans GRAL pour introduire le test de détection du cancer Galleri en Corée du Sud - co

** Le test Galleri est un test sanguin qui permet de dépister plus de 50 types de cancer en détectant l'ADN anormal rejeté par les tumeurs - GRAL

** Samsung C&T 028260.KS dirigera le déploiement; le Japon et Singapour sont envisagés, selon l'entreprise

** Samsung Electronics 005930.KS envisage des partenariats technologiques avec GRAL, notamment dans le domaine de l'IA et de l'intégration des données de santé

** La société indique que l'opération devrait être conclue début 2026, sous réserve de certaines conditions

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action GRAL a progressé de ~323 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GRAIL
86,4100 USD NASDAQ +14,42%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

