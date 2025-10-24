GrafTech en hausse après des ventes supérieures aux estimations pour le troisième trimestre

24 octobre - ** Les actions du fabricant d'électrodes en graphite GrafTech International

EAF.N augmentent de 1,04% à 17,56 dollars dans un marché préliminaire agité

** Les ventes de la société au troisième trimestre ont dépassé les estimations, selon les données du LSEG

** Les ventes d'EAF aux Etats-Unis augmentent de 53% en glissement annuel, ce qui, selon la société, reflète un changement stratégique vers cette région

** Nous restons convaincus que la transition de l'industrie sidérurgique vers la technologie des fours à arc électrique et les tendances plus générales à la décarbonisation entraîneront une demande soutenue pour nos électrodes de graphite", a déclaré Timothy Flanagan, directeur général d'EAF

** GrafTech prévoit également une baisse de 10 % de son coût des marchandises vendues par tonne pour 2025

** EAF annonce une perte pour le troisième trimestre, inférieure aux attentes de Wall Street

** La note moyenne des analystes sur les actions est "hold", selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 0,4%, tandis que l'indice composite du NYSE .NYA a augmenté de 13,2%