Grâce au Starship de SpaceX, la société japonaise ispace propose des vols partagés vers la Lune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires des dirigeants de SpaceX et d'ispace, ainsi que des informations contextuelles issues du paragraphe 3) par Kantaro Komiya

La société japonaise de transport lunaire ispace 9348.T a annoncé mercredi qu’elle allait lancer une nouvelle activité de fret lunaire à moindre coût en utilisant la fusée lourde Starship et l’atterrisseur lunaire développés par SpaceX, la société d’Elon Musk SPCX.O .

Basée à Tokyo, ispace a acquis une capacité de 500 kg (1 102 lb) pour 50 millions de dollars à bord d’un Starship qui devrait se poser sur la Lune dès 2030, et va construire un véhicule lunaire capable d’accueillir les charges utiles de clients du monde entier partageant leur trajet à bord du Starship vers la Lune, a-t-elle précisé.

Ce nouveau service d’« intégrateur d’accès lunaire » fournit des « bus » à destination de la Lune et peut venir compléter le développement en cours par ispace d’atterrisseurs lunaires dédiés, ou « taxis », destinés à la surface lunaire, a déclaré Hideari Kamiya, vice-président exécutif d’ispace.

Lors de ses précédents voyages vers la Lune, ispace avait utilisé les fusées Falcon 9 de SpaceX pour des tentatives infructueuses d’atterrissage lunaire en 2023 et 2025.

La société basée à Tokyo vise désormais à faire atterrir en douceur trois atterrisseurs, baptisés « Ultra », sur la Lune d’ici 2030, notamment dans le cadre d’une mission relevant du programme « Commercial Lunar Payload Services » de la Nasa .

Alors qu’ispace poursuit ses missions Ultra, ce partenariat avec SpaceX va accélérer « de manière exponentielle » sa croissance sur le marché des infrastructures lunaires, a déclaré le directeur général Takeshi Hakamada.

SpaceX s’est félicité du renforcement de sa collaboration avec ispace pour mener des missions à bord de Starship, un système de transport réutilisable qui, contrairement à Falcon 9, comprend un vaisseau spatial que la société de Musk prévoit d’envoyer sur la Lune, puis, à terme, vers Mars .

« Leurs services d’intégration offrent une solution précieuse permettant dès aujourd’hui à des charges utiles de petite taille de se rendre sur la Lune, et nous sommes impatients de soutenir ispace et ses clients dans leurs efforts pour élargir l’accès à la surface lunaire », a déclaré dans un communiqué Stephanie Bednarek, vice-présidente des ventes commerciales chez SpaceX.

Ce partenariat n’est pas exclusif. La Nasa prévoit d’utiliser le premier alunissage de Starship en 2028 dans le cadre de son programme Artemis visant à renvoyer des astronautes sur la Lune. La start-up américaine Astrolab, spécialisée dans les rovers lunaires, a également réservé une place à bord d’un futur vol de Starship.

« C’est SpaceX qui nous a contactés en premier » avec l’idée d’une activité d’intégrateur, a précisé M. Hakamada.

« Même si nous ne pouvons pas exclure l’arrivée d’autres entreprises sur le marché, rares sont celles qui seraient capables d’intégrer du fret et de continuer à fournir des services après s’être posées sur la Lune. »