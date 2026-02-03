Grâce à la fiscalité, la France a réduit son déficit budgétaire à fin 2025
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:27
Dans un communiqué, Bercy souligne que la réduction du solde budgétaire provient d'une meilleure maîtrise des dépenses publiques, mais surtout de recettes fiscales plus élevées que prévu, une bonne surprise qui a permis de plus que compenser l'augmentation de la charge de la dette et l'accroissement des dépenses militaires.
Au 31 décembre 2025, les dépenses du budget général ont ainsi été réduites à 441,2 milliards d'euros contre 443,4 milliards au 31 décembre 2024, soit une diminution de 2,2 milliards à périmètre courant et de 4,6 milliards à périmètre constant.
Le gouvernement évoque un pilotage "strict" des dépenses tout au long de l'année sur l'ensemble des programmes du budget, ainsi que des dépenses moins élevées que prévu sur plusieurs missions en fin de gestion.
Quant aux recettes, elles se sont élevées à 380,4 milliards d'euros à la fin décembre 2025, contre 348,9 milliards un an plus tôt, essentiellement grâce à une hausse de 30,7 milliards à 356,4 milliards des recettes fiscales nettes.
Ces annonces interviennent alors que la France s'est finalement dotée, hier, d'un budget pour 2026, après plusieurs mois de débats houleux, un texte basé sur une prévision de croissance située autour de 1% cette année et sur l'hypothèse d'un déficit public qui reviendrait à environ 5% à l'issue de l'exercice, en comparaison de 5,4% en 2025.
