Gouvernement: le Medef appelle le chef de l’État à "faire le choix du pays"

(AOF) - Le Medef estime que le gouvernement qui sera issu du second tour des élections législatives "ne pourra ignorer la situation préoccupante" de la France caractérisée par "une croissance molle, des défaillances d’entreprises qui repartent à la hausse, des investissements et des embauches gelés, des finances publiques dégradées". Pour l’organisation patronale, la politique économique "menée depuis 9 ans", "doit se poursuivre et s’amplifier ", car elle a "produit des résultats en termes de croissance et d’emplois".

Elle met en garde contre les "effets récessifs" d'une politique qui engagerait "un alourdissement de la fiscalité sur les particuliers comme sur les entreprises, une revalorisation brutale du smic et une indexation automatique des salaires sur l'inflation, un renoncement à la réforme des retraites ou à celle du marché du travail, un blocage des prix".

Ces mesures plongeraient la France dans "une crise économique profonde et durable", estime l'organisation, qui appelle le président de la République, "garant de la cohésion nationale", à "faire le choix du pays plutôt que celui des intérêts partisans".