Gouvernement français: Janus Henderson envisage plusieurs hypothèses possibles

(AOF) - "Les investisseurs sont très attentifs à la composition du gouvernement définitif, qu'il s'agisse d'une 'grande' coalition dirigée par le centre ou d'une coalition formée autour du nouveau Front populaire", affirme Jamie Ross, gérant de portefeuille chez Janus Henderson, soulignant que "la gauche a obtenu plus de sièges que prévu". Pour lui "un parlement sans majorité pose des questions pour l'Union européenne (UE) de manière plus générale". Une "grande" coalition dirigée par le centre, "serait considérée comme favorable aux marchés".

Une coalition formée autour du nouveau Front populaire serait moins favorable aux marchés, "mais l'équilibre des pouvoirs au sein du nouveau Front populaire serait un facteur crucial". Un gouvernement "technocratique", "issue probable" si les querelles politiques "aboutissent à une impasse totale", serait "bénigne" pour les marchés, poursuit le gérant.

"Plus la coalition sera à gauche, plus les marchés s'inquiéteront d'une augmentation potentielle des dépenses publiques, d'un éventuel revirement de la réforme des retraites, du gel des prix, de l'augmentation des salaires de l'État et d'une détérioration des relations avec l'UE", souligne Jamie Ross. "Comme nous le savons, la France a déjà un ratio dette sur PIB supérieur à 100 %, de sorte que toute augmentation nette des dépenses publiques ferait l'objet d'une attention particulière".

"L'opinion générale était de réduire l'exposition aux actifs français lorsque le président Macron a annoncé l'élection surprise, reflétant ainsi la montée de l'incertitude". Après le résultats, le gérant défend un parti pris "en faveur des entreprises pertinentes à l'échelle mondiale, plutôt que celles qui sont davantage axées sur le marché intérieur".