Gordon Haskett prévoit une année mitigée pour les restaurants américains en 2026, Yum Brands en hausse après une revalorisation
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Gordon Haskett prévoit une année mitigée pour les restaurants américains en 2026, indique que les consommateurs à faible revenu et les jeunes consommateurs resteront sous pression, tandis que les entreprises ayant de fortes ventes de magasins comparables (SSS) seront plus performantes

** La société de courtage estime que la demande des consommateurs restera faible en 2026, avec une réduction de la fréquence des visites chez les consommateurs à faible revenu, un marché de l'emploi plus faible et une inflation l'emportant sur les mesures de relance

** Cependant, la société de courtage estime que le plan de relance de la loi One Big Beautiful Bill Act constituera un plus grand soutien à la croissance des revenus pour les cohortes à revenus moyens et supérieurs

** Gordon Haskett privilégie Brinker International EAT.N , Dutch Bros BROS.N et Shake Shack SHAK.N , car ils ont été les seuls titres du top 20 de la restauration à afficher plus de 2 % de SSS, et s'attend à ce qu'ils répètent l'exploit en 2026

** Les modèles de franchise mondiale comme Domino's DPZ.N , McDonald's MCD.N et Yum Brands YUM.N offrent la meilleure visibilité en termes de flux de trésorerie dans un contexte de baisse persistante du trafic

** La société de courtage relève YUM de "hold" à "buy", considère que la cession potentielle de Pizza Hut ainsi que la forte croissance du SSS et des unités bénéficieront à Yum Brands, actions en hausse de 1,2 % à 152,23 USD

** Chipotle CMG.N est rétrogradé de "acheter" à "conserver", le trafic devrait continuer à baisser en 2026

** Le sous-indice S&P 500 Restaurants .SPLRCREST en baisse de 1,3% en 2025 contre une hausse de 17,3% pour l'indice S&P 500 plus large .SPX .

Valeurs associées

BRINKER INTL
161,350 USD NYSE +3,20%
CHIPOTLE MEXICAN
39,755 USD NYSE +2,25%
DOMINO'S PIZZA
407,2500 USD NASDAQ +0,43%
DUTCH BROS RG-A
63,635 USD NYSE +0,67%
MCDONALD'S
308,620 USD NYSE +1,46%
S&P 500 INDEX
6 918,81 Pts CBOE -0,03%
SHAKE SHACK RG-A
93,860 USD NYSE +3,60%
YUM BRANDS
152,815 USD NYSE +1,58%
