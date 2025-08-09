 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GoPro Inc devrait afficher une perte de 6 cents par action
information fournie par Reuters 09/08/2025 à 00:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* GoPro Inc GPRO.OQ GPRO.O devrait publier ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* Les prévisions de la société le 12 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient pour des revenus entre 135,00 millions et 155,00 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour GoPro Inc est une perte de 6 cents par action. Les prévisions de BPA de la société le 12 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient d'environ 0,07 USD

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est aucune "strong buy" ou "buy", 1 "hold" et 1 "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour GoPro Inc est de 0,99 $, soit environ 33,5% en dessous de son dernier cours de clôture de 1,32 $

8 août - Les prévisions de la société le 12 mai 2025 pour la période se terminant le 30 juin prévoyaient une marge bénéficiaire brute de 35,5% USD. Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 22:12 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

Valeurs associées

GOPRO RG-A
1,4100 USD NASDAQ +7,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

