GoPro Inc devrait afficher une perte de 6 cents par action

* GoPro Inc GPRO.OQ GPRO.O devrait publier ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* Les prévisions de la société le 12 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient pour des revenus entre 135,00 millions et 155,00 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour GoPro Inc est une perte de 6 cents par action. Les prévisions de BPA de la société le 12 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, étaient d'environ 0,07 USD

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est aucune "strong buy" ou "buy", 1 "hold" et 1 "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour GoPro Inc est de 0,99 $, soit environ 33,5% en dessous de son dernier cours de clôture de 1,32 $

8 août - Les prévisions de la société le 12 mai 2025 pour la période se terminant le 30 juin prévoyaient une marge bénéficiaire brute de 35,5% USD.