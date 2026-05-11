GoPro en hausse alors qu'elle examine différentes options stratégiques, dont une vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** Les actions du fabricant de caméras d'action GoPro ( GPRO.O ) ont bondi de 20,2 % pour atteindre 1,60 $ en séance prolongée

** GPRO indique qu'il examine une série d'options stratégiques qui pourraient inclure une vente ou une fusion

** En avril, GPRO avait mandaté le cabinet de conseil Oliver Wyman pour l'accompagner dans son expansion sur les marchés de la défense et de l'aérospatiale; depuis, la société a reçu plusieurs demandes stratégiques non sollicitées

** Par ailleurs, GPRO a publié un chiffre d'affaires de 99 millions de dollars au premier trimestre, en baisse de 26 % par rapport à la même période l'année dernière

** La perte ajustée par action s'est établie à 35 cents au premier trimestre, contre une perte de 12 cents l'année dernière

** GPRO en baisse de 6,4 % depuis le début de l'année