Google visé par une plainte des éditeurs européens au sujet d'AI Overviews

par Foo Yun Chee

Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a été visé mardi par une nouvelle plainte antitrust de l'Union européenne déposée par le Conseil européen des éditeurs concernant ses résumés générés par l'IA, connus sous le nom d'AI Overviews.

Cette initiative pourrait donner plus de poids à l'enquête en cours de l'UE sur cette question, l'entreprise américaine étant déjà visée pour son l'utilisation des contenus en ligne des éditeurs et des vidéos YouTube afin d'entraîner ses propres modèles d'intelligence artificielle.

Ses concurrents ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la domination des géants technologiques dans le domaine des nouvelles technologies pourrait les exclure du marché, tandis que les éditeurs critiquent ces groupes, qui utilisent leur contenu sans les rémunérer.

"Il s'agit d'empêcher un 'gardien' dominant d'utiliser son pouvoir de marché pour s'approprier le contenu des éditeurs sans leur consentement, sans compensation équitable et sans leur donner aucun moyen réaliste de protéger leur journalisme", a déclaré Christian Van Thillo, président du Conseil européen des éditeurs, dans un communiqué.

"AI Overviews et le mode IA sapent fondamentalement le pacte économique qui a soutenu l'internet ouvert", souligne-t-il.

Le Conseil européen des éditeurs a déclaré que Google s'appuyait sur son contrôle de la recherche en ligne pour s'assurer l'accès au contenu sans paiement, faisant écho à des préoccupations similaires de l'UE en matière d'concurrence.

Dans un communiqué annonçant le lancement de son enquête en décembre, la Commission estimait que Google pourrait abuser de son pouvoir de marché en tant que moteur de recherche pour imposer des conditions commerciales déloyales aux éditeurs.

Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Rédigé par Foo Yun Chee ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)