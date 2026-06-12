Google vise le phishing basé sur l'IA dans le cadre d'un procès à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Google, filiale d'Alphabet, GOOGL.O a intenté vendredi une action en justice contre les créateurs d'un logiciel qui permettrait à des criminels de mener des attaques de "phishing" à l'aide de l'IA.

La plainte, déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan, indique que le kit de phishing "Outsider" imite illégalement des centaines de sites web de confiance et fournit aux utilisateurs des instructions étape par étape pour utiliser des outils d'IA, notamment Gemini de Google, afin de créer leurs propres sites de phishing et de voler les informations personnelles et financières des victimes. Google a déclaré avoir détecté plus de 1,5 million d'URL liées à Outsider entre novembre et avril. Ce procès intervient dans un contexte de préoccupations plus générales concernant le potentiel de l'IA à favoriser les violations de la cybersécurité.

Google a accusé les créateurs d'Outsider de faire partie d'un réseau de cybercriminalité, d'abuser de Google Cloud et de Google Drive et d'utiliser à mauvais escient les marques déposées du géant technologique pour "donner un faux vernis de légitimité à leurs manœuvres criminelles". L'entreprise a demandé au tribunal de bloquer le logiciel et a réclamé des dommages-intérêts d'un montant non précisé.

La plainte identifie les défendeurs comme un groupe de cybercriminels anonymes basés en Chine. Reuters n’a pas pu identifier immédiatement les créateurs d’Outsider ni les joindre pour obtenir leurs commentaires. Halimah DeLaine Prado, directrice juridique de Google, a déclaré dans un article de blog que la société collabore avec le FBI (Federal Bureau of Investigation) et les opérateurs de télécommunications AT&T T.N , T-Mobile TMUS.O et Verizon

VZ.N pour démanteler l’infrastructure d’Outsider. Mme DeLaine Prado a également indiqué que Google soutient sept projets de loi en cours d’examen au Congrès visant à lutter contre l’escroquerie.

"En combinant de puissantes mesures de sécurité avec des actions juridiques énergiques, nous luttons contre les escrocs et nous nous efforçons de créer un Internet plus sûr pour tous", a déclaré DeLaine Prado.

"Les criminels ont de plus en plus recours à l’IA pour rendre ce type de fraude plus convaincant et plus difficile à détecter", a déclaré Brett Leatherman, directeur adjoint de la division cybercriminalité du FBI. "En collaboration avec des partenaires tels que Google, nous pouvons démanteler les réseaux criminels d’une manière qu’aucune organisation ne pourrait réaliser seule."

L'affaire est intitulée Google c. Does 1-25, Tribunal fédéral de première instance du district sud de New York, n° 1:26-cv-04982.

Pour Google: Laura Harris et Benjamin Softness du cabinet King & Spalding

Pour les défendeurs: informations sur les avocats non encore disponibles

Pour en savoir plus:

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