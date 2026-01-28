Google va payer 135 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites concernant le transfert de données dans le cadre d'Android

Google accusé de collecter inutilement des données cellulaires

Selon l'avocat, il s'agit de la plus grosse somme versée dans ce type d'affaire

Google nie avoir commis des actes répréhensibles en acceptant de régler l'affaire

(Ajout de la déclaration de Google, de l'introduction de l'action en justice et des dommages-intérêts maximums estimés dans les paragraphes 8 à 10) par Jonathan Stempel

Google va payer 135 millions de dollars pour régler un recours collectif proposé par des utilisateurs de smartphones qui l'accusent d'avoir programmé son système d'exploitation Android pour collecter leurs données cellulaires sans autorisation.

Un règlement préliminaire avec l'unité Alphabet GOOGL.O a été déposé tard mardi soir au tribunal fédéral de San Jose, en Californie, et nécessite l'approbation d'un juge.

Google a nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement, qui couvre les utilisateurs d'appareils mobiles fonctionnant sous Android depuis le 12 novembre 2017.

Les utilisateurs ont déclaré que Google collectait inutilement des données cellulaires, qu'ils achetaient auprès des opérateurs de téléphonie mobile, même lorsqu'ils fermaient les applications de Google, désactivaient le partage de la localisation ou verrouillaient leurs écrans.

Ils ont déclaré que les données soutenaient le développement de produits et les campagnes publicitaires ciblées de Google et constituaient une "conversion", lorsqu'une partie prend injustement la propriété d'une autre partie dans l'intention d'affirmer son contrôle.

Dans le cadre de ce règlement, Google ne transférera pas de données sans avoir obtenu le consentement des utilisateurs d'Android lorsqu'ils configurent leur téléphone.

L'entreprise de Mountain View, en Californie, permettra également aux utilisateurs d'interrompre plus facilement les transferts en les basculant, et mentionnera les transferts dans ses conditions d'utilisation de Google Play.

Glen Summers, avocat des plaignants, a déclaré dans un document déposé au tribunal qu'il pensait que le versement de 135 millions de dollars était le plus important jamais effectué dans le cadre d'une affaire de conversion. Les paiements sont plafonnés à 100 dollars par membre du groupe. Un expert en dommages et intérêts pour les plaignants a estimé que les dommages potentiels auraient pu atteindre 1,05 milliard de dollars.

Le procès a débuté en novembre 2020. Le procès était prévu pour le 5 août.

"Nous sommes heureux de résoudre cette affaire, qui a mal décrit les pratiques standard de l'industrie qui assurent la sécurité d'Android", a déclaré Jose Castaneda, porte-parole de Google, dans un courriel. "Nous fournissons des informations supplémentaires afin de mieux faire connaître le fonctionnement de nos services"

Les avocats des plaignants peuvent demander jusqu'à 39,8 millions de dollars, soit 29,5 % du fonds de règlement, pour les frais de justice.