Google va investir environ €5 mds en Allemagne-source
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 13:01

Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , prévoit d'investir environ 5 milliards d'euros en Allemagne, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier, dans le but de développer ses infrastructures et ses centres de données dans la première économie d'Europe.

Les projets comprennent la construction d’un nouveau centre de données à Dietzenbach, près de Francfort, ainsi que l’extension du site de Google à Hanau, a indiqué une deuxième source.

Une autre source avait auparavant déclaré que les projets prévoyaient un investissement d'un montant de l’ordre de 4 à 6 milliards d’euros ("mid-single-digit billion euro amount").

Google n'a pas immédiatement commenté le montant de l'investissement.

Le groupe technologique américain avait déjà annoncé son intention d’"investir des milliards en Allemagne et de s'attaquer aux véritables problèmes de l'avenir grâce à l’innovation, à l’intelligence artificielle et à la transition vers la neutralité carbone".

Une conférence de presse aura lieu mardi à 15h30 GMT, en présence du ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil.

(Reportage Christian Kraemer, Klaus Lauer et René Wagner, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

