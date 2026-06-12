Google va faire appel d'une décision de justice allemande qui lui impute la responsabilité des fausses allégations contenues dans les résumés générés par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, va faire appel d'une décision d'un tribunal allemand qui l'a jugée directement responsable des informations erronées figurant dans les "AI Overviews", a annoncé vendredi la société technologique américaine.

Cette contestation fait suite à un jugement historique rendu jeudi par un tribunal de Munich à l'encontre des résumés générés par l'IA de Google qui apparaissent au-dessus des résultats traditionnels des moteurs de recherche.

"Cette affaire porte sur des erreurs spécifiques et ponctuelles, et non sur le principe même de l'affichage du contenu web par les AI Overviews. Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision et avons l'intention de faire appel", a déclaré un porte-parole de Google dans un e-mail.