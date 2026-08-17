Google va acheter les données commerciales de Spirit Airlines pour 10 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , acquiert des données commerciales internes de la compagnie aérienne Spirit Airlines, en faillite, pour 10 millions de dollars, affirmant qu'elle prévoit d'utiliser ces données pour le développement de produits et l'entraînement de ses modèles d'IA.

* Les données acquises comprennent les e-mails des employés de Spirit Airlines, les messages Microsoft Teams, les feuilles de calcul et les calendriers, ainsi que des données relatives au marketing, à la productivité et aux opérations.

* Ces données seront anonymisées avant la finalisation de la vente et ne contiendront aucune information relative aux clients ni aucune donnée permettant d’identifier des personnes.

* Un juge américain chargé des procédures de faillite se prononcera sur l'autorisation de la vente de ces données lors d'une audience prévue mercredi.

* Spirit a également reçu une offre de 7,5 millions de dollars de la part de Mercor, une société spécialisée dans les données d’IA.

* Spirit procède à la cession d’actifs dans le cadre de sa procédure de faillite, après avoir cessé ses activités en mai en raison d’un endettement élevé et de coûts de carburant élevés.