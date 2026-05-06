Google tente d'éviter des amendes de l'UE en faisant une offre dans l'affaire relative à la recherche d'actualités, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google a proposé des modifications à la manière dont il présente les résultats d'actualité sur son moteur de recherche, dans le but d'éviter de voir s'alourdir les 9,5 milliards d'euros (11,16 milliards de dollars) d'amendes pour violation des règles de concurrence que l'Union européenne lui a infligées, a rapporté mercredi Bloomberg News.

La société a récemment déposé des propositions visant à répondre aux préoccupations selon lesquelles elle reléguerait délibérément au second plan les résultats des sites web des éditeurs lorsque ceux-ci incluent des publicités de certains de ses partenaires commerciaux, selon le rapport, qui cite des sources proches du dossier.

L'entreprise pourrait éviter une injonction formelle de modifier ses pratiques commerciales et d'éventuelles amendes en vertu de la loi sur les marchés numériques si son offre, qui comprend des modifications de ses politiques anti-spam, est approuvée par ses concurrents et les régulateurs de l'UE, indique l'article.

La Commission européenne n'a pas souhaité faire de commentaires. Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

(1 $ = 0,8511 euro)