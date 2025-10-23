Google soutient une centrale électrique américaine au gaz avec capture du carbone pour les centres de données du Midwest

Google GOOGL.O a conclu le premier accord d'entreprise pour acheter de l'électricité à une centrale électrique américaine utilisant la capture et le stockage du carbone, dans le cadre d'un accord dans le but d'alimenter ses centres de données dans la région du Midwest, a déclaré l'entreprise technologique jeudi.

Les projets de Big Tech visant à développer des technologies telles que l'intelligence artificielle générative, qui nécessiteront de vastes quantités d'électricité, se sont heurtés aux réalités d'un réseau électrique américain à court d'approvisionnement.

Cette situation a donné lieu à une multitude d'annonces au cours des derniers mois de la part d'entreprises telles que Google pour aider à financer le développement de nouvelles centrales électriques ou l'extension de centrales existantes dans tout le pays.

Google a récemment acheté de l'électricité provenant de réacteurs nucléaires avancés, de la géothermie et de l'hydroélectricité . Google travaille également avec le plus grand réseau électrique américain , PJM Interconnection, qui couvre la plus grande concentration de centres de données au monde, afin d'accélérer la connexion de nouvelles sources d'énergie.

Le dernier accord d'achat d'électricité de Google concerne une centrale électrique de 400 mégawatts à Decatur, dans l'Illinois, qui sera développée par la société privée Low Carbon Infrastructure. Elle devrait produire de l'électricité grâce au piégeage du carbone, qui consiste à piéger environ 90 % des émissions de CO2 et à les injecter sous terre, au début des années 2030.

Google n'a pas divulgué les conditions financières de l'accord.

Selon Michael Terrell, responsable de l'énergie avancée chez Google, l'énergie produite à partir de gaz naturel par piégeage et stockage du dioxyde de carbone était absente de l'équation.

"Nous nous sommes vraiment concentrés sur l'avancement de toutes ces nouvelles technologies pour des technologies propres 24 heures sur 24, et il s'agit d'une pièce importante du puzzle", a déclaré Michael Terrell . " Il s'agit d'une technologie très importante dont le monde a besoin."

Le projet Broadwing sera construit sur un site industriel existant exploité par la société agroalimentaire Archer Daniels Midland ADM.N , qui injecte sous terre du dioxyde de carbone issu de la production d'éthanol depuis 2017. ADM aura également la possibilité d'acheter de l'électricité à partir de l'opération, qui fournira initialement de l'électricité au réseau.

Google et Low Carbon Infrastructure ont déclaré qu'ils prévoyaient de rechercher d'autres installations de CSC aux États-Unis, bien qu'ils n'aient pas divulgué de lieux ou de calendriers spécifiques.

L'Agence internationale de l'énergie et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ont présenté le captage et le stockage du carbone comme un moyen de réduire les émissions provenant des centrales électriques à combustibles fossiles et de l'industrie lourde. Toutefois, les critiques ont mis en doute son coût, son évolutivité et son efficacité à long terme.