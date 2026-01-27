Google s'inquiète de la décision de l'UE d'aider ses rivaux en matière d'IA et de recherche à accéder à ses services

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires et de détails sur l'antitrust et les chefs de la technologie de l'UE) par Foo Yun Chee et Charlotte Van Campenhout

Les régulateurs de la concurrence de l'Union européenne donneront des conseils à Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , sur la manière d'aider les rivaux de la recherche en ligne et les développeurs d'intelligence artificielle à accéder à ses services et à ses modèles d'intelligence artificielle Gemini, a déclaré la Commission européenne mardi.

Google fait depuis longtemps l'objet de critiques de la part de ses rivaux, qui estiment que son pouvoir de marché lui confère un avantage déloyal et qui comptent sur la loi européenne sur les marchés numériques pour leur donner un coup de pouce. L'entreprise rejette ces allégations.

"La procédure engagée aujourd'hui en vertu de la loi sur les marchés numériques fournira des orientations à Google pour faire en sorte que les moteurs de recherche en ligne et les fournisseurs d'intelligence artificielle tiers bénéficient du même accès aux données de recherche et au système d'exploitation Android que les propres services de Google, tels que Google Search ou Gemini", a déclaré Henna Virkkunen, responsable de la technologie au sein de l'UE.

Google a exprimé ses inquiétudes après que la Commission, l'autorité européenne chargée de faire respecter la concurrence, a déclaré qu'elle avait ouvert deux procédures de spécification à la suite de discussions avec le géant américain de la technologie sur la manière de se conformer au DMA, qui vise à restreindre le pouvoir des grandes entreprises technologiques.

"Android est ouvert de par sa conception, et nous accordons déjà des licences sur les données de recherche à nos concurrents dans le cadre du DMA", a déclaré Clare Kelly, conseillère principale en matière de concurrence chez Google, dans un communiqué.

"Toutefois, nous craignons que de nouvelles règles, souvent motivées par les griefs des concurrents plutôt que par l'intérêt des consommateurs, ne compromettent la vie privée des utilisateurs, la sécurité et l'innovation", a-t-elle ajouté.

Dans l'une des procédures, les régulateurs préciseront comment Google doit accorder aux fournisseurs de services d'IA tiers un accès aussi efficace aux mêmes fonctionnalités que celles dont disposent ses propres services d'IA, tels que Gemini.

Dans l'autre procédure, la Commission expliquera comment Google devrait accorder aux fournisseurs tiers de moteurs de recherche en ligne l'accès aux données anonymes de classement, de requête, de clic et de consultation détenues par Google Search dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, ainsi que l'admissibilité des fournisseurs de chatbots d'IA à l'accès à ces données.

"Nous voulons maximiser le potentiel et les avantages de ce profond changement technologique en nous assurant que les règles du jeu sont ouvertes et équitables, et qu'elles ne penchent pas en faveur du plus grand nombre", a déclaré Teresa Ribera, chef du service concurrence de l'UE, dans un communiqué. Il y a deux ans, Apple a reçu des conseils similaires de la part de la Commission sur la manière d'ouvrir son écosystème fermé à ses rivaux.

La Commission souhaite clore la procédure dans les six mois.