Google s'associe à AWS afin de simplifier l'interopérabilité multicloud
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 16:41

Google a annoncé lundi avoir signé un accord de collaboration avec AWS, la branche d'informatique dématérialisée d'Amazon, en vue de simplifier le fonctionnement des environnements multicloud, alors que les besoins d'interopérabilité entre fournisseurs de services cloud n'ont jamais été aussi importants selon les deux groupes technologiques américains.

Dans un post sur son blog d'entreprise, Google Cloud explique avoir développé en coopération avec AWS une solution de réseau multicloud basée sur son offre d'interconnexion 'Cross-Cloud Interconnect' et l'interface AWS Interconnect, tout en proposant une nouvelle spécification ouverte destinée à favoriser l'interopérabilité réseau.

Le géant de la 'tech' indique que ce système doit permettre à ses clients d'établir une connectivité privée et haut débit avec l'infrastructure AWS, avec des niveaux d'automatisation et de rapidité largement supérieurs aux approches existantes.

Jusqu'à présent, le raccordement entre différents fournisseurs 'cloud' imposait aux entreprises de configurer manuellement des composants réseau complexes, incluant connexions physiques et équipements dédiés, une méthode qui nécessitait plusieurs semaines voire parfois de longs mois.

'Cette collaboration entre AWS et Google Cloud dépasse le simple cadre d'une solution multicloud', soulignent Google Cloud et Amazon, qui évoquent une avancée en vue d'un environnement 'cloud' plus ouvert puisque les spécifications d'API développées dans le cadre du projet seront ouvertes à d'autres fournisseurs et partenaires, avec l'objectif de simplifier la connectivité dans l'ensemble de l'écosystème.

