Chantage à la sextape: l'ex-maire de Saint-Etienne a fait appel
information fournie par AFP 12/12/2025 à 20:59

L'ancien maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau à Lyon le 1er décembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

L'ancien maire de Saint-Etienne et deux autres protagonistes de l'affaire du chantage à la sextape ont fait appel de leur condamnation à de la prison ferme et à cinq ans d'inéligibilité, a indiqué vendredi le parquet de Lyon.

L'ancien maire Gaël Perdriau, son ancien adjoint à l'Education Samy Kefi-Jérôme et l'ex-compagnon de ce dernier Gilles Rossary Langlet ont déposé un recours avant l'expiration du délai légal de dix jours suivant la décision, selon un communiqué du parquet qui a lui-même fait appel dans la foulée.

Gaël Perdriau - qui continue de clamer son innocence - a été condamné à quatre ans de prison ferme, les deux autres à trois ans ferme.

Seul l'ancien directeur de cabinet du maire, Pierre Gauttieri, qui a reçu une peine de deux ans ferme, n'a pas interjeté appel.

Le 1er décembre, le tribunal correctionnel de Lyon les a jugés coupables d'avoir comploté pour filmer un rival du maire à son insu avec un prostitué, d'avoir utilisé cette vidéo intime pour le museler, et d'avoir financé le piège avec des fonds publics.

Compte-tenu de l'"extrême gravité des faits", le tribunal a prononcé pour les quatre hommes des peines avec mandat de dépôt à effet différé, ce qui veut dire applicable même en cas d'appel.

Pour cette raison, Gaël Perdriau, 53 ans, est convoqué mardi devant le parquet de Saint-Etienne pour connaître la date et le lieu de son incarcération.

Dans son jugement de 100 pages, que l'AFP a pu consulter, le tribunal explique ne pas avoir été "convaincu" par les dénégations de l'ancien maire, qui a soutenu n'avoir joué aucun rôle dans le piège malgré les témoignages contraires de ses co-prévenus.

Gaël Perdriau a été "l'unique bénéficiaire" du chantage, s'est montré "jaloux de son autorité", "command(ait)" et faisait preuve d'un "puissant désir de contrôle" à la mairie, écrit le tribunal.

Quant à la peine retenue contre lui, les magistrats la justifient par sa fonction de Premier magistrat, mais aussi par son attitude jusqu'au procès.

"Il se montre bien peu capable d'empathie, tant il est autocentré sur sa défense, persuadé d'être la principale victime d'un complot. Tant il semble encore aveuglé par ses ambitions politiques et son désir de pouvoir", estiment-ils.

Le tribunal juge enfin "que les faits ont causé une forte atteinte aux valeurs démocratiques", ce qui justifie selon lui une inéligibilité avec effet immédiat. "Il n'apparaît pas envisageable en effet que Gaël Perdriau demeure maire de la ville de Saint-Etienne."

Celui-ci a bien quitté son poste et son dernier Premier adjoint, Jean-Pierre Berger, 83 ans, a été élu jeudi pour assurer la gestion de la ville jusqu'aux municipales de mars.

