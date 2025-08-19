Google règle le litige relatif à la protection de la vie privée des enfants sur YouTube

Google GOOGL.O va payer 30 millions de dollars pour régler un procès selon lequel il aurait violé la vie privée des enfants utilisant YouTube en recueillant leurs informations personnelles sans le consentement de leurs parents et en les utilisant pour envoyer des publicités ciblées.

Un règlement préliminaire de l'action collective proposée a été déposé lundi soir au tribunal fédéral de San Jose, en Californie, et doit être approuvé par la juge américaine Susan van Keulen.

Google a nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement.

L'unité Alphabet a accepté en 2019 de payer 170 millions de dollars d'amendes et de modifier certaines pratiques pour régler des accusations similaires par la Commission fédérale du commerce des États-Unis et le procureur général de New York, Letitia James. Certains critiques ont considéré cet accord comme trop clément.

Google n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées mardi. Les avocats des plaignants n'ont pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

Les parents ou tuteurs de 34 enfants accusent Google d'avoir violé des dizaines de lois nationales en laissant les fournisseurs de contenu appâter les enfants avec des dessins animés, des comptines et d'autres contenus pour l'aider à collecter des informations personnelles, même après l'accord de 2019.

En janvier, la juge van Keulen a rejeté les plaintes contre les fournisseurs de contenu, dont Hasbro HAS.O , Mattel

MAT.O , Cartoon Network WBD.O et DreamWorks Animation

CMCSA.O , en invoquant l'absence de preuves les liant à la collecte présumée de données par Google.

La médiation a débuté le mois suivant, ce qui a conduit à l'accord.

Le groupe proposé couvre les enfants américains de moins de 13 ans qui ont regardé YouTube entre le 1er juillet 2013 et le 1er avril 2020.

Les avocats des plaignants ont déclaré qu'il pourrait y avoir entre 35 et 45 millions de membres du groupe.

Selon eux, si 1 % à 2 % d'entre eux soumettent des demandes d'indemnisation, soit un taux comparable à celui d'affaires antérieures similaires, les demandeurs pourraient recevoir de 30 à 60 dollars chacun, avant déduction des frais et honoraires d'avocat.

Les avocats prévoient de demander jusqu'à 9 millions de dollars au titre des frais de justice.

Alphabet a enregistré un bénéfice net de 62,7 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 186,7 milliards de dollars au premier semestre 2025.

L'affaire est la suivante: C.H. et al v Google LLC et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 19-07016.