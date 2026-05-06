Google propose de modifier sa politique en matière de spam afin d'éviter une amende antitrust de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Google aux paragraphes 5 et 6) par Foo Yun Chee et Jaspreet Singh

Google, filiale d'Alphabet, a proposé de modifier sa politique en matière de spam critiquée par les éditeurs, selon un document de la Commission européenne consulté par Reuters, une initiative qui pourrait l'aider à éviter une amende antitrust de l'UE.

Le géant américain de la technologie s'est retrouvé dans le collimateur des régulateurs européens après que des éditeurs se sont plaints de sa politique relative à l'abus de réputation des sites. Celle-ci vise la pratique consistant à publier des pages tierces sur un site dans le but de manipuler les classements de recherche en tirant parti des signaux de classement du site hôte, communément appelée "SEO parasite".

Cela a incité la Commission européenne, qui agit en tant qu'autorité de concurrence de l'UE, à ouvrir une enquête en novembre en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA), qui vise à limiter le pouvoir des géants de la tech.

Google a proposé des modifications pour se conformer à la DMA, indique le document, donnant aux parties intéressées jusqu'à la semaine prochaine pour faire part de leurs commentaires.

Google a déclaré qu'il collaborait de manière constructive avec la Commission.

"Notre priorité est de veiller à ce que les résultats de recherche restent utiles et pertinents pour les utilisateurs et de les protéger contre les pratiques trompeuses telles que le spam issu du "SEO parasite" qui nuit au web", a déclaré un porte-parole.

L'autorité de surveillance de l'UE a déclaré que son suivi avait montré que la politique de Google en matière de spam pénalisait les médias d'information et les sites web et contenus d'autres éditeurs dans les résultats de recherche Google lorsque ces sites web incluaient du contenu provenant de partenaires commerciaux.

Elle a ajouté que cette politique avait un impact direct sur un moyen courant et légitime pour les éditeurs de monétiser leurs sites web et leurs contenus.

Les infractions à la DMA peuvent valoir aux entreprises des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.

La Commission a refusé de commenter. Bloomberg a été le premier à rendre compte de la proposition de Google.

(1 $ = 0,8511 euro)