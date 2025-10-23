Google prévoit d'investir plusieurs millions de livres sterling dans la société de commerce électronique THG Ingenuity, selon Sky News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a accepté d'investir dans un instrument qui pourrait se convertir en une prise de participation au capital de THG Ingenuity, la branche scindée de la société britannique de commerce électronique THG THG.L , à une valorisation de 750 millions de livres (1,01 milliard de dollars) ou plus, a rapporté Sky News jeudi en citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

(1 dollar = 0,7451 livre)