Google place les agents d'IA au cœur de sa stratégie de rentabilisation des entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Google rebaptise la plateforme d'IA Vertex sous la bannière Gemini Enterprise

* Les agents d'IA au cœur de la conférence annuelle de Google Cloud

* De nouvelles fonctions de codage de l'IA seront disponibles en mai, selon un responsable de Google

(Ajout de remarques du discours d'ouverture de la conférence et du contexte aux paragraphes 2-3, 5-6, 22-23) par Kenrick Cai

Alphabet GOOGL.O renforce sa présence dans le secteur des logiciels d'entreprise, signalant aux investisseurs, lors de la conférence annuelle de Google sur le cloud, que les agents d'intelligence artificielle, qui sont des assistants numériques ressemblant à des humains, sont un pilier de sa stratégie de monétisation de l'intelligence artificielle.

Lors de la conférence de trois jours qui s'est tenue à Las Vegas et qui a débuté mercredi, le directeur général Sundar Pichai, le responsable de Google Cloud Thomas Kurian et d'autres membres du personnel de Google ont cherché à positionner les outils d'IA de l'entreprise comme une infrastructure prête à la production pour les entreprises - ou les grandes entreprises - clientes qui sont en train de devenir la source de revenus la plus fiable de l'industrie.

"La phase expérimentale est derrière nous, et c'est maintenant que le véritable défi commence", a déclaré Thomas Kurian lors du discours d'ouverture. D'autres grandes entreprises d'IA, dont OpenAI et Anthropic, ont agressivement réorienté leurs ressources vers les entreprises clientes au cours des derniers mois. Dans une allocution vidéo préenregistrée lors du discours d'ouverture, Sundar Pichai a réaffirmé le plan d'Alphabet , qui prévoit des dépenses d'investissement de 175 à 185 milliards de dollars cette année, et a déclaré qu'un peu plus de la moitié des investissements de l'entreprise dans la puissance de calcul pour l'apprentissage automatique seraient consacrés à l'activité "cloud".

Cette infrastructure informatique alimente également d'autres parties importantes de l'entreprise basée à Mountain View, en Californie, notamment son unité d'intelligence artificielle Google DeepMind.

Google a déclaré qu'elle unifiait un ensemble de produits d'IA sous le nom de "Gemini Enterprise". Il s'agit notamment de donner une nouvelle image et de renforcer Vertex AI, un outil qui permet aux clients de l'informatique en nuage de choisir parmi une variété de modèles d'IA à utiliser à des fins commerciales.

Google a également annoncé une série de nouvelles fonctions de gouvernance et de sécurité pour les agents d'IA. Les agents sont de puissants assistants numériques capables de planifier, de décider et d'agir de manière autonome, un domaine en plein essor qui a suscité des inquiétudes en matière de sécurité, de fiabilité et de surveillance.

"Il y a un net changement de stratégie à mesure que les modèles deviennent beaucoup plus sophistiqués", a déclaré Thomas Kurian à Reuters dans une interview la semaine dernière. Le principal cas d'utilisation de Vertex AI est récemment passé de "l'apprentissage automatique à l'ancienne" à une explosion soudaine du nombre d'utilisateurs construisant leurs propres agents d'IA personnalisés, a ajouté Thomas Kurian.

Google cherche à surpasser à la fois ses rivaux traditionnels de l'informatique dématérialisée et les jeunes pousses de l'IA, alors que la pression monte pour prouver le retour sur investissement des dépenses massives en IA générative. Google Cloud, autrefois considéré comme un suiveur par rapport à des rivaux tels qu'Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O , a gagné du terrain auprès des entreprises clientes, grâce à des paris massifs sur l'IA et à des années d'investissements importants dans les centres de données, les puces personnalisées et le matériel de mise en réseau. Marcia Brey, cadre supérieur chez GE Appliances et cliente de Google, a déclaré à Reuters la semaine dernière que la suite d'outils de Google et les données d'entreprise déjà stockées dans Google Cloud permettaient à son équipe de logistique et de distribution de déployer l'IA plus rapidement qu'avec d'autres produits testés par l'entreprise.

NOUVELLES PUCES DE GOOGLE

L'entreprise a dévoilé mercredi deux nouvelles unités de traitement tensoriel personnalisées, appelées TPU 8t et 8i.

"Les deux ont été architecturées et conçues de bout en bout pour (ce que l'on appelle) l'ère des agents, et pour les exigences uniques des solutions et applications basées sur les agents", a déclaré Mark Lohmeyer, vice-président et directeur général de l'infrastructure de calcul et d'IA de Google, lors d'un entretien avec Reuters.

Google a conçu la TPU 8t pour l'entraînement des grands modèles de langage qui sous-tendent les chatbots tels que Claude d'Anthropic. Google installe les puces d'entraînement dans des modules de 9 600 puces qui sont assemblées et peuvent être reliées entre elles pour atteindre 134 000 puces, a indiqué l'entreprise. Combinée à d'autres technologies de Google, l'entreprise a déclaré qu'elle pouvait assembler 1 million de puces pour répondre à des besoins de formation importants.

La TPU 8i de Google est adaptée au type de calcul nécessaire pour générer des réponses instantanées de la part d'agents d'intelligence artificielle, un processus connu sous le nom d'inférence. L'entreprise a augmenté la mémoire de la puce elle-même pour améliorer les performances. Google affirme que la TPU 8i est 80 % plus performante que la génération précédente, appelée Ironwood, pour les tâches d'inférence rapides.

LES AGENTS PLUTÔT QUE LE CODAGE

Outre les fournisseurs d'entreprise traditionnels et autres hyperscalers, une nouvelle catégorie de concurrents émerge rapidement dans le domaine de l'IA d'entreprise: les fournisseurs de modèles. Jusqu'à présent, les assistants de codage et les plug-ins qui connectent les modèles d'IA aux logiciels d'entreprise existants sont apparus comme des canaux lucratifs pour les revenus de l'IA et la rentabilisation de leurs lourds investissements. Après avoir connu un succès précoce grâce à la force brute de leurs modèles, OpenAI et Anthropic poussent maintenant en aval, en rassemblant des ressources dans des applications qui utilisent ces modèles pour effectuer des tâches spécialisées, y compris des outils de construction d'agents.

Alors que ses rivaux mettent l'accent sur leurs produits de codage, Google n'a pas mis l'accent sur le codage lors de sa conférence sur le cloud. Sundar Pichai a déclaré dans ses commentaires préenregistrés que 75 % de tous les nouveaux codes de Google sont générés par l'IA, contre 50 % à l'automne dernier.

Thomas Kurian a plutôt présenté le champ de bataille de l'IA comme étant défini par les agents, la gouvernance et le déploiement en entreprise, expliquant à Reuters que certaines annonces de codage étaient retenues pour la conférence des développeurs I/O de l'entreprise en mai.

"Certaines personnes utilisent les modèles pour écrire du code. Ils peuvent utiliser Gemini et d'autres outils comme Claude", a-t-il déclaré. "Mais dans d'autres cas, nous avons des choses uniques. La plateforme offre des possibilités que personne d'autre ne propose." Le pari à long terme de construire une vaste suite d'offres internes, des modèles aux puces, plutôt que de s'appuyer sur des fournisseurs tiers, a donné à Google un avantage sur les autres grands fournisseurs d'informatique en nuage.

Cela a permis à Google d'augmenter sa part de marché globale du cloud à 14 % à la fin de 2025, bien qu'il reste derrière ses rivaux Amazon AMZN.O et Microsoft, selon les données de Synergy Research.