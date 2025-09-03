Google peut conserver Chrome mais doit partager ses données de recherche avec ses rivaux, selon un juge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire d'un analyste, la tentative d'obtenir un commentaire du ministère de la Justice et de Google, les détails de la décision, met à jour les actions, les paragraphes 1-2, 4-6, 8 et 11-12)

Google a déclaré que le partage des données reviendrait à céder sa propriété intellectuelle

L'entreprise évite la vente forcée de Chrome

Google a déclaré qu'il ferait appel dans cette affaire

Les actions d'Alphabet en hausse de 7,8 %

par Jody Godoy

Un juge a donné à Google d'Alphabet

GOOGL.O une victoire clé mardi, en statuant contre la tentative des procureurs américains d'obliger le géant de la technologie à vendre son populaire navigateur Chrome et son système d'exploitation Android, qui faisait partie d'une plus grande répression de la concurrence sur la Big Tech, mais en ordonnant à Google de partager des données avec ses rivaux pour ouvrir la concurrence dans la recherche en ligne.

Les actions d'Alphabet ont augmenté de 7,8 % dans les échanges prolongés de mardi, les investisseurs se réjouissant de la décision du juge.

Si le partage des données avec les concurrents renforcera les rivaux de Google dans son activité publicitaire qui domine le marché, le fait de ne pas avoir à vendre Chrome ou Android élimine une préoccupation majeure pour les investisseurs qui les considèrent comme des pièces maîtresses de l'activité globale de Google.

Deepak Mathivanan, analyste chez Cantor Fitzgerald, a déclaré que les exigences en matière de partage des données représentaient un risque concurrentiel pour Google, mais pas dans l'immédiat.

"Il faudra plus de temps pour que les consommateurs adoptent également ces nouvelles expériences", a-t-il déclaré.

Les porte-parole du ministère de la Justice et de Google n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées mardi. La décision a également été un soulagement pour Apple AAPL.O et d'autres fabricants d'appareils et de navigateurs web, que le juge de district américain Amit Mehta a déclaré pouvoir continuer à recevoir des paiements de Google au titre du partage des recettes publicitaires pour les recherches effectuées sur leurs appareils. Google verse à Apple 20 milliards de dollars par an, selon les analystes de Morgan Stanley l'année dernière .

Mais la décision a facilité le chargement des applications créées par les rivaux de Google par les fabricants d'appareils et d'autres acteurs qui définissent la recherche Google comme une option par défaut. Google a déclaré précédemment qu'il prévoyait de faire appel , ce qui signifie qu'il pourrait s'écouler des années avant que l'entreprise ne soit tenue de donner suite à la décision. Le directeur général de Google, Sundar Pichai, s'est inquiété lors du procès en avril que les mesures de partage des données demandées par le ministère de la Justice pourraient permettre aux rivaux de Google de faire de la rétro-ingénierie sur sa technologie.

Toutefois, Mehta n'a pas ordonné à Google de partager l'ensemble des données demandées par les procureurs. Et même pour les concurrents qui recevraient les données, "imiter Google Search ne serait pas une tâche facile", a-t-il écrit.

"Pour commencer, ce recours n'exige que la divulgation des données sous-jacentes; il appartiendra [aux concurrents] de concevoir la technologie et de développer l'infrastructure nécessaire pour l'utiliser", a déclaré le juge. Cette décision est le résultat d'une bataille juridique de cinq ans entre l'une des entreprises les plus rentables au monde et son pays d'origine, les États-Unis, où Mehta a statué l'année dernière que l'entreprise détenait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne et de la publicité qui s'y rapporte. Lors du procès en avril, les procureurs ont plaidé en faveur de mesures correctives de grande envergure pour rétablir la concurrence et empêcher Google d'étendre sa domination dans le domaine de la recherche à l'intelligence artificielle .

Google a déclaré que les propositions iraient bien au-delà de ce qui est légalement justifié et qu'elles céderaient sa technologie à ses concurrents.

Outre l'affaire de la recherche, Google est impliqué dans des litiges concernant sa position dominante sur d'autres marchés. L'entreprise a récemment déclaré qu'elle continuerait à se battre contre une décision l'obligeant à réorganiser sa boutique d'applications dans le cadre d'un procès remporté par Epic Games, le créateur de "Fortnite". Par ailleurs, Google devrait être jugé dans le courant du mois pour déterminer les mesures à prendre dans une autre affaire intentée par le ministère de la Justice, dans laquelle un juge a estimé que l'entreprise détenait des monopoles illégaux dans le domaine de la technologie de la publicité en ligne.

Les deux affaires du ministère de la Justice contre Google s'inscrivent dans le cadre d'une répression bipartisane plus large des États-Unis contre les entreprises de la Big Tech, qui a commencé pendant le premier mandat du président Donald Trump et comprend des affaires contre Meta Platforms META.O , Amazon

AMZN.O et Apple.