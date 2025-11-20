Google ouvre un nouveau centre d'ingénierie matérielle pour l'infrastructure de l'IA à Taïwan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, a ouvert jeudi à Taïwan son plus grand centre d'ingénierie matérielle pour l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA) en dehors des États-Unis.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer