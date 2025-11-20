Google ouvre un nouveau centre d'ingénierie matérielle pour l'infrastructure de l'IA à Taïwan

Google GOOGL.O , le groupe Alphabet, a ouvert jeudi à Taïwan son plus grand centre d'ingénierie matérielle pour l'infrastructure d'intelligence artificielle (IA) en dehors des États-Unis.