Google ouvre sa visioconférence Meet au grand public pour concurrencer Zoom

OAKLAND, Californie, 29 avril (Reuters) - Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , a annoncé mercredi la mise à disposition auprès du grand public de son logiciel professionnel de visioconférence Meet, afin de concurrencer l'outil de Zoom Video Communications ZM.O et d'autres programmes du même genre qui rencontrent un très grand succès en cette période de confinement destinée à freiner la pandémie de coronavirus. Le géant américain de l'internet emboîte ainsi le pas à Microsoft MSFT.O et Facebook FB.O qui ont ajouté ce mois-ci de nouvelles fonctionnalités à leurs applications respectives, Skype et Messenger, pour séduire davantage d'utilisateurs. Meet, lancé il y a trois ans, compte 100 millions d'utilisateurs quotidiens. Le programme exigeait jusqu'ici de disposer d'un compte professionnel auprès de Google et était exclusivement réservé aux clients professionnels de la suite bureautique du groupe. Google précise qu'il va désormais autoriser, dans les prochaines semaines, progressivement les utilisateurs à s'inscrire gratuitement pour en bénéficier. Les appels vidéo effectués sur Meet passeront par les serveurs de Google, mais le groupe, qui réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires avec la publicité, promet que les conversations des utilisateurs ne seront pas enregistrées à des fins de stockage ni vendues aux annonceurs. (Paresh Dave version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

